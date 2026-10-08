Helical Fusion Co., Ltd., azienda operante nel settore dell’energia da fusione e impegnata nello sviluppo di uno stellarator elicoidale con l’obiettivo di realizzare l’energia da fusione a livello commerciale entro la fine del 2030, oggi ha annunciato il completamento del secondo closing del round di finanziamento di serie ‘B’ per un totale di 3,23 miliardi di JPY (circa 20,6 milioni di USD).

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Helical Fusion and new investors for the Series B 2nd close

Il round segna un’ulteriore espansione della coalizione industriale che si sta formando nel quadro dell’Helix Program di Helical Fusion.

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