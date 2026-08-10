Frontgrade Technologies ("Frontgrade"), un fornitore leader di elettronica e tecnologie integrate di importanza critica, oggi ha annunciato l'apertura della sua ottava sede negli Stati Uniti a Huntsville, Alabama. Situata nel Cummings Research Park, il nuovo Advanced Research & Development Center accelererà lo sviluppo di tecnologie di elaborazione delle missioni di nuova generazione a supporto di missioni nei settori spaziale, della difesa, dell'intelligence e della sicurezza nazionale.

Il centro di Huntsville amplierà le capacità ingegneristiche di Frontgrade, avvicinando i team di ricercatori ai clienti, alle organizzazioni governative, ai partner del settore e a importanti istituti accademici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260810714968/it/

Contatto per i media: Lauren Condoluci / Lauren.Condoluci@frontgrade.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire