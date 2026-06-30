FPT ha annunciato oggi di aver ottenuto lo status di Silver Partner nell'ambito del programma SAP ® PartnerEdge ® , che ha premiato il successo dimostrato con i clienti dell'azienda, offerte SAP differenziate e il continuo impegno a ottenere certificazioni SAP. Il riconoscimento rispecchia la presenza in crescita di FPT in Europa per gli ecosistemi di tecnologia SAP e la sua esperienza a sostegno di imprese leader, tra cui E.ON, RWE e IONITY, negli ambiti di trasformazione SAP, gestione delle applicazioni e iniziative di integrazione.

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Tramite la propria divisione SAP in Europa, FPT offre alle organizzazioni capacità SAP complete, progettate a sostegno della trasformazione aziendale e per ottimizzare il valore dei loro investimenti SAP, tra cui:

Servizi SAP end-to-end che coprono consulenza, implementazione, integrazione, migrazione, ottimizzazione, gestione delle applicazioni e servizi gestiti.

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Mai Duong

FPT Corporation

FPT Software PR Manager

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