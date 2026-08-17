Foundever Group S.A. ® (“Foundever” o la “Società”) – un leader globale nell'esperienza integrata del cliente, nei servizi di analisi e operazioni digitali, oggi ha annunciato la chiusura riuscita di una ricapitalizzazione sistemica (la “Transazione”) in collaborazione con il 95,4% dei creditori della sua linea di credito a termine (“Finanziatori di prestiti a termine”), il 100% dei suoi finanziatori di credito rotativo (“Finanziatori RCF”) e gli attuali azionisti di maggioranza della Società.

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