FORTÉ , leader nelle soluzioni di comunicazione e collaborazione progettate per i luoghi di lavoro moderni, ha annunciato oggi la sua acquisizione di Vega Global , il più grande integratore di sistemi della regione APAC e fornitore leader di tecnologia e di soluzioni audiovisive per il luogo di lavoro, che si rivolge ai settori aziendale, dell'istruzione, governativo e ad altri segmenti di mercato. Con questa acquisizione, FORTÉ amplia la propria presenza internazionale, con l'inclusione di uffici a Hong Kong, in Cina continentale, India, Giappone, Taiwan, Thailandia, Singapore, Corea, Vietnam, Australia, Filippine, Malesia, Macao, Nuova Zelanda, Indonesia ed Emirati Arabi Uniti.

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