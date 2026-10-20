Fortanix® Inc. , azienda globale specializzata nella sicurezza dei dati e dell'IA e pioniere del Confidential Computing, oggi ha annunciato il sostegno per CNCF Confidential Containers (CoCo) in Fortanix Confidential AI, consentendo alle organizzazioni di eseguire carichi di lavoro IA su Kubernetes all'interno dei Trusted Execution Environments (TEE, ambienti di esecuzione attendibili) basati su hardware, su CPU e GPU riservate.

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Confidential AI is a critical need in the industry today and a strong ecosystem of industry leaders is collaborating to advance open innovation and help enterprises securely adopt AI at scale.

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