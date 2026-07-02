Forrester (Nasdaq: FORR) oggi ha annunciato il programma completo della conferenza per il suo B2B Forum EMEA 2026 , che si svolgerà dal 28 al 29 settembre 2026 a Londra. “ Hello, GTM Singularity ” sarà il tema dell'evento, che raduna marketing, vendite, prodotti, successo del cliente e leader dei ricavi per affrontare il crollo dei modelli go-to-market (GTM) tradizionali. Secondo Forrester, circa nove acquirenti di attività su 10 ora utilizzano la genAI o la ricerca conversazionale nel processo di acquisto. Mentre la scoperta guidata dall'AI, comportamenti di acquisto che cambiano e reti di acquisto sempre più complesse continuano a cambiare il modo in cui i clienti scoprono, valutano e acquistano soluzioni, le organizzazioni devono integrare il proprio approccio GTM come un sistema unificato che crea visibilità, preferenza e fiducia.

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