Footprint, azienda attiva nella scienza e tecnologia dei materiali focalizzata sull'eliminazione della plastica usa e getta, oggi annuncia l'acquisizione di una piattaforma di bicchieri riciclabili, compostabili a domicilio e senza polietilene (PE) per bevande calde e fredde da Transcend Packaging, oltre ad altre soluzioni di prossima generazione per coperchi e cannucce in carta. Transcend Packaging è lo specialista europeo dell'innovazione nel settore delle soluzioni di packaging sostenibili.

L'insieme di bicchiere, coperchio e cannuccia arricchisce il portafoglio di Footprint con una proposta collaudata destinata a questo mercato globale. Footprint inizierà a produrre su larga scala la sua innovativa soluzione senza PE nel suo stabilimento in Polonia, mentre l'azienda si espande in Europa, per poi mirare all'America settentrionale.

Con l'aumento delle attività produttive in Polonia, Footprint collaborerà con Transcend tramite una partnership produttiva per garantire la continuità del servizio ai clienti in tutta Europa e rispondere alla sempre maggiore domanda di alternative pratiche ai bicchieri rivestiti in plastica; Transcend fabbricherà i prodotti per i clienti di Footprint nel proprio stabilimento in Galles, e al contempo continuerà a servire i clienti di Regno Unito e Irlanda, un approccio che garantisce l'affidabilità delle forniture di pari passo con l'avvio della produzione aggiuntiva da parte di Footprint.

"I bicchieri vengono utilizzati ogni giorno e ovunque, e troppi modelli dipendono tuttora dalla plastica per risultare funzionali", è il commento di Corey Berends, Chief Executive Officer di Footprint. "Questa piattaforma di prodotti senza PE fornisce a Footprint una tecnologia collaudata scalabile a livello globale in un contesto in cui i clienti richiedono soluzioni conformi ai nuovi requisiti normativi e agli obiettivi di sostenibilità. Questa acquisizione dimostra chiaramente il nostro impegno a creare un pianeta più sano e persone più sane".

I bicchieri di carta tradizionali dipendono dai rivestimenti in polietilene per contenere le bevande calde e fredde, e questo rende difficile il loro riciclo tramite molti dei sistemi già in essere. La soluzione per bicchieri e coperchi di Footprint rimpiazza questo rivestimento in plastica con uno a base minerale studiato per favorire il riciclo o il compostaggio domestico, ma senza compromessi in termini di performance.

Questo bicchiere senza PE ha già suscitato la forte approvazione del settore, tra cui un Gold Award ai 2025 Environmental Packaging Awards in Europa e numerosi premi per l'innovazione e le performance ambientali. Il prodotto, inoltre, è stato testato in modo indipendente rispetto agli standard di riciclabilità, compostabilità e composizione dei materiali.

Lorenzo Angelucci e Gabriel Fysh, entrambi co-fondatori di Transcend Packaging, entrano a far parte del team dirigenziale europeo di Footprint; Lorenzo assumerà il ruolo di presidente per l'Europa e guiderà le operazioni regionali di Footprint, mentre Gabriel sarà il Direttore generale per lo sviluppo commerciale europeo, con particolare attenzione all'adozione da parte dei clienti e alla crescita commerciale dell'azienda.

"Sono orgoglioso di collaborare Footprint in un contesto di investimenti nel futuro del packaging sostenibile da parte dell'azienda", ha sottolineato Lorenzo Angelucci, presidente di Footprint per l'Europa. "Transcend ha creato una soluzione efficace e Footprint vanta la piattaforma produttiva, la rete di clienti e la visione orientata alla missione necessaria per promuoverla. Siamo in grado di supportare i clienti di tutta Europa con soluzioni di bicchieri migliori, adatti all'utilizzo quotidiano e che contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale del packaging usa e getta".

Nella sua visione verso il futuro, Footprint si concentra sulla diffusione di questa tecnologia a più clienti, più mercati e più momenti di ogni giorno, quelli in cui un packaging migliore può fare la differenza. Con la costante crescita della domanda di soluzioni compatibili con i sistemi di riciclo già in essere, il bicchiere senza PE nasce per supportare lo smaltimento nel mondo reale, ma senza compromessi in termini di quelle performance ricercate dai clienti.

Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso un futuro in cui le alternative pratiche alla plastica usa e getta non costituiscono l'eccezione, ma lo standard.

Informazioni su Footprint International

Noi di Footprint abbiamo una missione: costruire un futuro più sostenibile. Guidati dalla ferma convinzione che "Healthy Planet, Healthy People ® " (Un pianeta sano, persone sane) siano concetti indissolubilmente legati, sviluppiamo e produciamo soluzioni a base di fibre che aiutano i marchi a ridurre la dipendenza dalla plastica usa e getta, ma senza compromessi in termini di performance, scalabilità o costi. Affidandosi a una tecnologia brevettata e a un team di ingegneri, scienziati ed esperti della produzione, Footprint progetta soluzioni biodegradabili, compostabili e riciclabili personalizzate per i marchi globali leader dei prodotti di consumo. Tramite l'innovazione continua e le capacità produttive a livello mondiale, Footprint contribuisce ad accelerare la transizione verso materiali più sostenibili, evitando di scaricare in aria, sulla terra e in acqua milioni di chili di rifiuti di plastica. Per ulteriori informazioni visitare il sito https://www.footprintus.com .

Informazioni su Transcend Packaging

Transcend Packaging è lo specialista europeo dell'innovazione nelle soluzioni di packaging sostenibile. L'azienda continua a operare in modo indipendente, promuovendo lo sviluppo tecnologico e supportando i clienti nei mercati in cui è già presente.

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