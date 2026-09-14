Focused Support LLC oggi ha annunciato il lancio di Cavok STRIKE, una funzionalità integrata di software che amplia il quadro tattico dello spazio di battaglia di Link-16 consentendo ad altre piattaforme operative di partecipare alla rete Link-16.

I moderni campi di battaglie hanno numeri sempre maggiori di sistemi senza pilota, sensori e piattaforme di supporto che operano nell'intero spazio di battaglia condiviso. La rapida proliferazione di UAS di Gruppo 1, 2 e 3, tra cui sistemi monouso e quelli recuperabili hanno creato una crescente necessità di integrare queste risorse nella rete tattica più ampia. Molte di queste piattaforme offrono informazioni operativamente rilevanti ma sono storicamente rimaste al di fuori della rete Link-16 a causa delle restrizioni in termini di dimensioni, peso, potenza, complessità di integrazione delle piattaforme o costo di acquisizione.

Cavok STRIKE affronta questo divario permettendo alle piattaforme di partecipare alla rete Link-16 come partecipanti non addetti al comando e al controllo. Ciò consente a queste piattaforme di interagire con le tradizionali piattaforme Link-16 e di contribuire al quadro tattico condiviso traendone vantaggio senza richiedere un terminal Link-16 a bordo o un'integrazione di hardware a livello di piattaforma.

"Link-16 trasforma da decenni le operazioni tattiche, ma la partecipazione è tradizionalmente stata limitata a piattaforme in grado di alloggiare l'hardware, lo sforzo integrativo e i costi necessari per partecipare alla rete. Cavok STRIKE elimina questa barriera, permettendo una gamma più ampia di piattaforme operative per interagire con la community di Link-16 attraverso il software", ha dichiarato Andrew “Judge” Beitz, Direttore di Iniziative strategiche per Focused Support LLC.

Integrato direttamente nel ecosistema della mission di Cavok , Cavok STRIKE permette alle piattaforme di partecipare a operazioni Link-16 senza il costo, la complessità e la tempistica associate alla tradizionale integrazione a livello di piattaforma. Estendendo l'interoperabilità di Link-16 ad altre piattaforme, STRIKE consente ai militari in missione di utilizzare al meglio le capacità operative emergenti pur fornendo una comprensione più completa delle risorse operanti in tutto lo spazio di battaglia congiunto.

Cavok STRIKE viene fornito come una funzionalità software su licenza all'interno dell'Ecosistema Cavok Mission Ecosystem, consentendo ai personale militare e alle unità operative di aumentare l'efficacia nello spazio di battaglia comune, utilizzando al contempo l'infrastruttura digitale esistente.

Informazioni su Focused Support LLC

Focused Support LLC offre soluzioni all'avanguardia di software per l'esecuzione delle missioni e soluzioni di integrazione operativa per clienti nel settore della difesa e della sicurezza nazionale. Basata su milioni di ore operative in ambienti di combattimento, l'Ecosistema Cavok Mission fornisce sensibilità di combattimento in tempo reale, collaborazione multi-dominio e un supporto decisionale operativo laddove il tempo è un elemento critico per i combattenti.

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