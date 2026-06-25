La piattaforma globale di comunicazioni su cloud basata sull'AI Infobip collabora con Floward, azienda online leader nel settore dei fiori e dei regali nel Medio Oriente e nel Regno Unito, per trasformare il servizio clienti utilizzando agenti AI sulla piattaforma AgentOS di Infobip. Passando oltre le tradizionali chatbot basate su regole all'AI agentica, Floward ora gestisce fino a i volumi di conversazione nei giorni di picco 13 volte superiori , mantenendo al contempo tempi di risposta rapidi e un'alta soddisfazione dei clienti.

In quanto azienda specializzata in consegne in giornata per importanti occasioni speciali come la Festa della mamma, S. Valentino e Ramadan, Floward conosce bene gli intensi picchi di domanda stagionale.

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