FlightSafety International Inc. (FSI), leader mondiale nello sviluppo della tecnologia per la simulazione e la formazione nel settore dell’aviazione, ha annunciato oggi un accordo con Azul Brazilian Airlines per la progettazione e produzione di un nuovo simulatore di volo di livello D per l’Embraer E190-300 (E190-E2). Previsto in consegna verso la fine del 2027, il simulatore amplierà le capacità di addestramento dei piloti Azul presso il centro di formazione di Campinas, nello stato di San Paolo, in Brasile.

“La nostra partnership con Azul rispecchia l’impegno condiviso nel portare avanti la sicurezza e la formazione nel settore dell’aviazione“, spiega Michele Posey, vice presidente esecutivo vendite presso FlightSafety International.

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