La startup in crescita nel settore fintech fiskaly ha nominato David Feichter come Co-CEO al fianco del fondatore Johannes Ferner. Assieme guideranno l'azienda attraverso la sua prossima fase di crescita in Europa.

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Feichter guiderà le operazioni e si occuperà dell'espansione dell'organizzazione, mentre Ferner si concentrerà sulle partnership internazionali, sulle acquisizioni e sulla rappresentazione esterna. fiskaly lavorerà anche a fusioni e acquisizioni, forte della propria esperienza in materia di acquisizioni, per continuare ad agire rapidamente in risposta alle opportunità giuste in tutta Europa.

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