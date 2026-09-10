The FiRa Consortium® oggi ha annunciato la nomina di Sunil Jogi a Presidente, segnando una tappa significativa nella crescita continua dell'organizzazione. Attraverso le specifiche e la certificazione basate su IEEE 802.15.4, FiRa rafforza l'ecosistema globale di soluzioni di misurazione della distanza e di posizionamento sicure e interoperabili.

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Jogi è un leader di tutto rispetto nel settore delle comunicazioni wireless e dei semiconduttori, con oltre 25 anni di esperienza. In tutta la sua carriera, Jogi ha favorito l'innovazione, costruito ecosistemi globali e promosso la collaborazione industriale. La sua nomina riflette l'impegno di FiRa nella crescita continua e nell'allineamento più solido nei settori della banda ultra larga (UWB) e delle comunicazioni wireless in generale.

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FiRa Consortium

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