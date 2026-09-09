FinXP , un fornitore europeo di infrastrutture di pagamenti, ha collaborato con Thredd , la piattaforma di elaborazione per gli emittenti basata sull'AI, per rafforzare le capacità di emissione di carte di FinXP e supportare la prossima fase della sua offerta di finanza integrata.

La collaborazione con Thredd consentirà a FinXP di migliorare i suoi programmi di carte di debito con un moderno stack di elaborazione per gli emittenti, che supporta la tokenizzazione, la fornitura di carte, la gestione dei rischi e la prevenzione delle frodi, i controlli delle carte e le operazioni automatizzate di back-office. FinXP manterrà il controllo della sua propria strategia di contabilità e programmi, mentre Thredd fornirà l'infrastruttura dei programmi necessaria per supportare l'emissione di carte sicura, scalabile e flessibile in diverse regioni.

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