Thredd , la piattaforma di elaborazione pagamenti basata sull’IA, oggi ha annunciato di avere stretto una nuova partnership con Finsei , società di pagamenti con sede a Londra, per gestire l’infrastruttura di elaborazione alla base della nuova offerta Finsei di carte di debito Mastercard.

La partnership riflette un focus condiviso sulla semplificazione di un ecosistema dei pagamenti sempre più complesso. Le imprese che operano su vari mercati spesso contano su fornitori diversi per la gestione di conti, pagamenti, operazioni su valute estere, carte e spese. Finsei nasce per integrare queste funzionalità, mentre Thredd fornisce l’infrastruttura e la tecnologia di pagamento sottostanti necessarie per offrire un’esperienza d’uso di carta di debito digital-first, sicura e alla scala necessaria.

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Simeon Lando

Direttore marketing

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