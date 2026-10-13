Filippo Fagnani , Direttore scientifico e del marketing della Divisione chirurgica dii Quanta System, è stato insignito del Significant Contribution to Endourology Award (Premio per il significativo contributo all'endourologia) nel corso di ICE26 , la Conferenza internazionale sull'endourologia organizzata dalla Sezione endourologia dell'EAU (European Association of Urology, Associazione Europea di Urologia).

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Filippo Fagnani receiving the prize with Olivier Traxer and Professor Bhaskar Somani.

Filippo Fagnani receiving the prize with Olivier Traxer and Professor Bhaskar Somani.

Il riconoscimento celebra oltre vent'anni di impegno professionale nella tecnologia laser e una carriera basata su una chiara ambizione: trasformare le esigenze degli urologi in tecnologie sempre più precise, flessibili e utili, con l'obiettivo finale di sostenere la sicurezza dei pazienti e migliorare i risultati chirurgici.

“Ho sempre creduto che la tecnologia dovrebbe rendere il lavoro del chirurgo più preciso, più flessibile e soprattutto più sicuro per il paziente."

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Tel. +39 3429773727
E-mail eleonora.disalvo@quantasystem.com
Web www.quantasystem.com



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