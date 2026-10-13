Filippo Fagnani , Direttore scientifico e del marketing della Divisione chirurgica dii Quanta System, è stato insignito del Significant Contribution to Endourology Award (Premio per il significativo contributo all'endourologia) nel corso di ICE26 , la Conferenza internazionale sull'endourologia organizzata dalla Sezione endourologia dell'EAU (European Association of Urology, Associazione Europea di Urologia).

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Filippo Fagnani receiving the prize with Olivier Traxer and Professor Bhaskar Somani.

Il riconoscimento celebra oltre vent'anni di impegno professionale nella tecnologia laser e una carriera basata su una chiara ambizione: trasformare le esigenze degli urologi in tecnologie sempre più precise, flessibili e utili, con l'obiettivo finale di sostenere la sicurezza dei pazienti e migliorare i risultati chirurgici.

“Ho sempre creduto che la tecnologia dovrebbe rendere il lavoro del chirurgo più preciso, più flessibile e soprattutto più sicuro per il paziente."

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