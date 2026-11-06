LogicMonitor®, la piattaforma incentrata sull'AI per l'Autonomous IT, hanno annunciato oggi i vincitori del 2026 Elevate Award alla sua Elevate Community Conference di Londra. I premi annuali riconoscono i clienti e i partner di LogicMonitor che stanno ottenendo risultati commerciali e operativi concreti attraverso l'osservabilità assistita dall'AI.

Dal consolidamento del 90% degli strumenti di monitoraggio, alla riduzione dell'85% del rumore degli avvisi, al taglio del 45% del volume dei casi di osservabilità, i vincitori di quest'anno nell'EMEA dimostrano come le organizzazioni stiano semplificando contesti informatici complessi, migliorando la resilienza e mettendo a punto operazioni basate sull'AI.

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