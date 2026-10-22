Ferrer i e Prilenia Therapeutics B.V. oggi hanno annunciato che lo studio di conferma di fase 3 PRECISE-HD sulla pridopidina, un farmaco in fase di sperimentazione per il trattamento della malattia di Huntington, ha ottenuto l’autorizzazione per l’avvio negli Stati membri dell’UE partecipanti (numero EU CT: 2026-526093-16-00, NCT07609108 ). Si prevede che il reclutamento nell’UE inizierà questo mese, unendosi ai centri attualmente già attivi nel reclutamento negli Stati Uniti e nel Regno Unito, a cui seguirà il Canada.

Progettato per valutare l’efficacia e la sicurezza della pridopidina (somministrata per via orale in capsule due volte al giorno) e per generare dati utili per la valutazione normativa, lo studio globale PRECISE-HD – randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo, condotto su circa 400 partecipanti – valuterà l’effetto clinico del trattamento sperimentale sulla progressione della malattia, la capacità funzionale, la funzione motoria, la cognizione, la fonazione e la qualità della vita.

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