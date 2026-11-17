Oggi Factbird annuncia il lancio di due nuove funzionalità di intelligenza artificiale. Visual Intelligence utilizza videocamere e IA per misurare ciò che sfugge ai sensori e ai PLC (Controllore Logico Programmabile). Factbird MCP permette agli assistenti IA come Claude, ChatGPT e Microsoft Copilot di funzionare direttamente con i dati di produzione in Factbird.

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Factbird Visual Intelligence tracking a bottling line in real time, showing filler and shrink wrapper status, line speed of 72 bottles per minute, and operator activity around the line. (AI-generated illustration; faces shown unblurred for illustration purposes.)

Le mancanze più difficili da spiegare si verificano attorno alla macchina. Una stazione attende il materiale.

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