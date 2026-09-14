Expo 2030 Riyadh e Mohammed Al Habib Real Estate Company (MAHR) hanno firmato un accordo di joint venture da 3,2 miliardi di SAR per lo sviluppo e la realizzazione dell'Expo Village, la comunità residenziale per l'Expo 2030 Riyadh. L'accordo rappresenta la prima tappa di joint venture per l'Expo 2030 Riyadh e rafforza il suo impegno nella collaborazione con il settore privato per creare opportunità economiche e realizzare valore a lungo termine, sia nella fase preparatoria all'Expo che in quella successiva all'evento stesso .

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Expo 2030 Riyadh and Mohammed Al Habib Real Estate Company (MAHR) have signed a 3.2 billion SAR joint venture agreement for the development and delivery of the Expo Village, the residential community for Expo 2030 Riyadh

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