Experian oggi ha annunciato di essere stata riconosciuta da Chartis Research vincitrice nella categoria Model Risk Management Environment nel rapporto Quantitative Analytics50 2026.

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Chartis Research recognized Experian as the category winner for Model Risk Management Environment in the Quantitative Analytics50 2026 report.

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Michael Troncale

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