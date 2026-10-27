Exeon Analytics oggi ha presentato Exeon.AgentGuard, una nuova soluzione di sicurezza AI progettata per dare alle organizzazioni visibilità nell'utilizzo dell'AI approvato e shadow, nell'attività autonoma degli agenti e nei flussi di dati creati attraverso strumenti connessi e servizi esterni. Forte della propria esperienza nell'analisi comportamentale basata sull'AI e nel rilevamento delle minacce, Exeon amplia le sue competenze in materia di cybersicurezza per affrontare i rischi emergenti associati alla rapida adozione dell'AI agentica.

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Catherine Chicoine

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