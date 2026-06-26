ExaGrid ®, il più grande fornitore indipendente al mondo di storage di backup che offre storage di backup a più livelli (Tiered Backup Storage) con il blocco temporale di conservazione di sicurezza e basato sull'IA più completo per il recupero da ransomware, ha annunciato oggi di aver ricevuto quattro premi del settore durante la 23 a cerimonia annuale degli Storage Awards , “The Storries”, tenutasi a Londra il 18 giugno 2026.

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The ExaGrid team headed to the stage four times throughout the Storage Awards ceremony in London to accept awards for ExaGrid Tiered Backup Storage. Photo courtesy of Storage Awards.

ExaGrid è stata nominata Data Protection Company of the Year, Immutable Storage Company of the Year, Storage Company of the Year, (Azienda dell'anno per la protezione dei dati, per l'archiviazione immutabile e per l'archiviazione) e ha ricevuto anche il riconoscimento Storage Solution of the Year - Corporate (Soluzione di archiviazione dell'anno - Aziende) con il partner di canale fondamentale Convergent Technology .

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Mary Domenichelli

ExaGrid

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