ExaGrid ®, il più grande fornitore indipendente al mondo di storage di backup che offre storage di backup a più livelli (Tiered Backup Storage) con il blocco temporale di conservazione di sicurezza e basato sull'IA più completo per il recupero da ransomware, ha annunciato oggi di aver ricevuto quattro premi del settore durante la 23 a cerimonia annuale degli Storage Awards , “The Storries”, tenutasi a Londra il 18 giugno 2026.

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The ExaGrid team headed to the stage four times throughout the Storage Awards ceremony in London to accept awards for ExaGrid Tiered Backup Storage. Photo courtesy of Storage Awards.

The ExaGrid team headed to the stage four times throughout the Storage Awards ceremony in London to accept awards for ExaGrid Tiered Backup Storage. Photo courtesy of Storage Awards.

ExaGrid è stata nominata Data Protection Company of the Year, Immutable Storage Company of the Year, Storage Company of the Year, (Azienda dell'anno per la protezione dei dati, per l'archiviazione immutabile e per l'archiviazione) e ha ricevuto anche il riconoscimento Storage Solution of the Year - Corporate (Soluzione di archiviazione dell'anno - Aziende) con il partner di canale fondamentale Convergent Technology .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Mary Domenichelli
ExaGrid
mdomenichelli@exagrid.com



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