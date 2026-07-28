ExaGrid ® , il più grande fornitore indipendente al mondo di storage di backup che offre storage di backup a più livelli (Tiered Backup Storage) con il blocco temporale di conservazione di sicurezza e basato sull'IA più completo per il recupero da ransomware, ha annunciato oggi il rilascio del software ExaGrid versione 8.1.

L'ultima versione comprende:

Supporto per Cohesity DataProtect

Utilizza il protocollo S3.

Supporta Cohesity Cloud Archive Direct.

ExaGrid deduplica anche i dati deduplicati di Cohesity, dimezzando l'impronta dell'archiviazione.

ExaGrid collabora con Cohesity NetBackup per ambienti misti NetBackup e DataProtect.

Crittografia NFS sulla rete

Disponibile per applicazioni di backup che supportano la crittografia NFS sulla rete.

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Contatto per i media:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com





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