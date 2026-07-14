ExaGrid ® , l'unica soluzione del settore che offre storage di backup a più livelli del settore con Retention Time-Lock (RTL) che include un livello non rivolto alla rete (con la creazione di un air gap a livelli), eliminazioni ritardate e immutabilità per il ripristino del ransomware, oggi ha annunciato che MES Computing, un marchio di The Channel Company , ha messo in evidenza ExaGrid nel suo elenco 2026 MES Midmarket 100.

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L'elenco annuale MES Midmarket 100 riconosce i fornitori di tecnologia con conoscenze approfondite delle esigenze informatiche uniche delle organizzazioni del mercato medio. Questi fornitori sono impegnati a fornire prodotti e servizi incentrati sul futuro che supportano crescita, innovazione e successo per i propri clienti di medie dimensioni.

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The Channel Company - Contatto:

Samara Lynn

The Channel Company

slynn@thechannelcompany.com



ExaGrid - Contatto per i media:

Mary Domenichelli

ExaGrid

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