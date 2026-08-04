Evexta Bio S.A., azienda fondata da Truffle Capital (fondatore di Abivax e Carvolix) specializzata nell'oncologia di precisione e focalizzata sulla scoperta e sullo sviluppo di terapie mirate, oggi annuncia la sigla di un accordo di collaborazione clinica e di fornitura mirato all'avvio di uno studio di fase 1b per la combinazione di rupitasertib, il suo principale composto sperimentale, con il composto sperimentale di Roche giredestrant, un degradatore selettivo dei recettori degli estrogeni (SERD), nel trattamento del carcinoma mammario ER+, HER2-, con mutazione di ESR1-e in fase avanzata/metastatica.

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Armand Rigaudy

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