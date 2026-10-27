Even Realities, l'azienda ideatrice di occhiali intelligenti senza fotocamera con priorità al display, ha presentato oggi Brown 2, una nuova colorazione di ispirazione al tartarugato per Even G2, assieme a due accessori: Even G2 Clip (polarizzati) e Even G2 Chain. Pensato per portare agli occhiali smart il calore e la personalità degli occhiali tradizionali tartarugati, il modello Brown 2 introduce un materiale di nuovo sviluppo che riproduce il motivo a strati su tutta la struttura, anziché applicarlo come finitura di superficie.

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Even G2 Chain. Photo Credit: Even Realities

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