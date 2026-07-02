La conferenza The Smarter E Europe 2026 inaugurata a Monaco di Baviera il 23 giugno e prevista fio al 25 giugno, riunirà attori globali provenienti dal settore dell'energia pulita in una delle piattaforme di fiere commerciali più influenti in Europa. EVE Energy ha presentato la sua serie Mr. Big Family, un sistema di accumulo di energia da oltre 6,9+ MWh, soluzioni di accumulo adatte a qualsiasi scenario e batterie per veicoli elettrici ad alte prestazioni, presentando la sua piattaforma a doppia tecnologia al sodio di litio, un portafoglio di prodotti completo e una struttura operativa europea localizzata. Durante l'evento, i clienti europei hanno dimostrato un forte interesse per le prestazioni dei prodotti dell'azienda e hanno sottolineato l'importanza di una continua conformità agli standard normativi in evoluzione nell'UE.

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The BMW iX3 displayed at the EVE Energy booth features the company’s 46-series large cylindrical batteries for premium European electric vehicles

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