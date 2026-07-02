EVE Energy ha lanciato la serie Mr. Big Family – un sistema di accumulo energetico da oltre 6,9 MWh – insieme a soluzioni di stoccaggio per qualsiasi scenario in occasione di Intersolar Europe a Monaco. Sfruttando una tecnologia a celle ad alta capacità tracciabile, una comprovata esperienza nell’attuazione di progetti di accumulo su larga scala e capacità di distribuzione globale, EVE Energy sta rispondendo ai diversi requisiti europei di stoccaggio dell’energia nei segmenti dei grandi impianti, commerciale e industriale (C&I) e dei data center.

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EVE Energy showcases its Mr. Giant 3.0 6.9+ MWh energy storage system at The Smarter E Europe 2026 in Munich, Germany

Far progredire la tecnologia a celle ad alta capacità tramite la validazione di progetti globali

Essendo una delle prime imprese con un focus sulle celle di accumulo energetico ad alta capacità, EVE Energy ha aggiornato progressivamente la sua piattaforma di celle passando da 560 A·h e 628 A·h a 702 A·h, mantenendo costantemente un approccio basato sul processo di stratificazione (“stacking”).

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