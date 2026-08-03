EuroTeleSites, una delle principali società indipendenti di gestione delle torri di trasmissione in Europa centro-orientale, ha annunciato oggi i risultati del suo primo anno di collaborazione con Sitetracker , la piattaforma leader globale di gestione del ciclo di vita delle attività. A un anno dalla distribuzione, EuroTeleSites segnala uno sviluppo importante della sua trasformazione digitale, con miglioramenti misurabili in termini di efficienza operativa, trasparenza tra i mercati e coordinazione dei progetti nei sei paesi in cui è presente.

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EuroTeleSites Strengthens Operations One Year into Sitetracker Partnership

Generare efficienza in un ambiente complesso a elevato investimento

EuroTeleSites sta investendo circa il 25% del proprio fatturato in spese di capitale nel 2026, finanziando la costruzione e la ristrutturazione di infrastrutture di torri nei mercati dell'Europa centrale e orientale. La gestione di questo livello di ampiezza e complessità richiede un solido supporto digitale, e Sitetracker è diventato un facilitatore fondamentale per queste attività.

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E uroTeleSites

Ursula Novotny

Comunicazioni aziendali e portavoce

ursula.novotny@eurotelesites.com

Sitetracker

Kathleen Ojo

Sitetracker

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