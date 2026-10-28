euroAtlantic Airways (“EAA”), azienda del gruppo Njord Partners, nonché compagnia aerea portoghese ACMI e charter, ha aggiunto un secondo velivolo Airbus A330-300, noleggiato da Jackson Square Aviation (JSA), ampliando così ulteriormente la sua capacità di aeromobili a fusoliera larga. Il secondo aereo è atterrato in Portogallo il 28 ottobre 2026, portando a otto il totale dei velivoli della flotta di EAA.

Il primo aeromobile, CS-TGI, è già stato inserito nel Certificato di operatore aereo di EAA e viene utilizzato per voli commerciali, comprese missioni ACMI e charter a breve termine.

Il secondo aereo, un Airbus A330-300 che sarà targato CS-TGJ, verrà ora inserito nel Certificato di operatore aereo di EAA, dopo aver ottenuto le consuete autorizzazioni normative.

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Jennifer Renwick

Letaba Rimell

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