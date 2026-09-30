Per la prima volta, i meteorologi avranno accesso a osservazioni quadridimensionali dell'atmosfera sull'Europa in tempo quasi reale, ogni 30 minuti, grazie al primo radiometro a infrarossi meteorologico europeo in orbita geostazionaria.

EUMETSAT invita i media a celebrare questo traguardo, in quanto lo strumento a infrarossi (IRS) a bordo del satellite MTG-S1 entrerà in servizio operativo . Per l'occasione, MTG-S1 assumerà anche il nome di Meteosat-13 .

L'evento presenterà i primi dati operativi dell'IRS e il cubo meteorologico 4D di EUMETSAT , che combina le osservazioni di profili atmosferici, venti, convezione e fulmini provenienti da tre strumenti chiave del MTG. Prima del MTG, solo i modelli meteorologici potevano fornire questa visione completa; ora può essere costruita a partire da osservazioni reali e aggiornata ogni 30 minuti.

I giornalisti avranno l'opportunità di scoprire i nuovi dati e di capire come possono contribuire alle previsioni meteorologiche e al monitoraggio dei fenomeni meteorologici in rapida evoluzione e potenzialmente intensi.

I rappresentanti dei media sono invitati a registrarsi contattando press@eumetsat.int entro le ore 17:00 CEST dell'8 ottobre 2026. I giornalisti possono registrarsi per partecipare all'intero programma in presenza oppure per seguire la conferenza stampa online delle ore 13:00.

Programma (tutti gli orari sono in CEST)

11:00 – Benvenuto e visita dietro le quinte di EUMETSAT

Presentazione del modello del satellite MTG-S1

Visita alla sala di controllo missione, da dove viene gestito il satellite.

12:00 – Pranzo a buffet e possibilità di condurre interviste.

Opportunità di scambi informali con gli esperti di EUMETSAT e gli altri partecipanti.

13:00 – Conferenza stampa e sessione di domande e risposte

Relatori:

Phil Evans, Direttore generale, EUMETSAT

Bojan Bojkov, responsabile della divisione Telerilevamento e Prodotti di EUMETSAT

Tony McNally, responsabile dell'assimilazione del sistema terrestre e scienziato principale dell'ECMWF.

Seguiranno una sessione di domande e risposte e opportunità di intervista.

Per ulteriori informazioni su MTG-S1, visitate la nostra pagina stampa dedicata .

Informazioni su EUMETSAT: Affidabile nello spazio. Indispensabile sulla Terra.

Dal 1986, EUMETSAT, l'agenzia europea per i satelliti meteorologici, monitora il tempo e il clima dallo spazio. Dalla sua sede centrale di Darmstadt, in Germania, gestisce una flotta di satelliti che osservano il sistema terrestre e fornisce dati e immagini in tempo reale ai suoi 30 Stati membri per contribuire a proteggere le comunità e supportare i settori critici. Quattro satelliti Meteosat in orbita geostazionaria forniscono osservazioni continue di eventi meteorologici in rapida evoluzione, mentre due satelliti Metop in orbita polare forniscono dati fondamentali per le previsioni fino a 10 giorni. EUMETSAT supporta inoltre le politiche di sovranità europea, gestendo servizi nell'ambito del programma Copernicus e guidando lo sviluppo e la gestione del data lake per l'iniziativa Destination Earth. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di EUMETSAT .

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