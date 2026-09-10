Il Centro di controllo missione di EUMETSAT a Darmstadt, in Germania, ha assunto il controllo del più recente satellite meteorologico della sua flotta, Meteosat Third Generation Imager 2 (MTG-I2), il 9 settembre 2026, a seguito del completamento con successo della fase di lancio e di messa in orbita iniziale (LEOP).

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MTG-I2 in orbit

Il satellite MTG-I2 è stato lanciato dal Centro spaziale europeo nella Guyana francese il 27 agosto 2026 e ha ora raggiunto la sua orbita geostazionaria, a circa 36.000 km dalla Terra. Durante la fase LEOP, condotta per conto di EUMETSAT da Telespazio, sono state stabilite le comunicazioni con il satellite, sono stati dispiegati i suoi pannelli solari e una serie di manovre precise lo hanno portato nella posizione orbitale designata.

Il satellite è stato ora consegnato ai team operativi di volo di EUMETSAT. EUMETSAT, in collaborazione con l'ESA e l'industria europea, avvierà ora un'ampia attività di calibrazione e validazione per preparare il satellite, i suoi strumenti e i sistemi di terra al servizio operativo, che dovrebbe iniziare nel secondo trimestre del 2027.

"Prendere il controllo di MTG-I2 in condizioni eccellenti segna il completamento con successo di un'altra fase cruciale della missione", ha dichiarato Julia Hunter-Anderson, responsabile LEOP (Local Emergency Operations Program) del satellite Meteosat di terza generazione di EUMETSAT. "I nostri team possono ora iniziare l'intenso lavoro di messa in servizio del satellite e di preparazione per il servizio operativo."

“Una volta pronto, MTG-I2 sbloccherà la capacità di scansione rapida della prima costellazione completa di Meteosat di terza generazione, fornendo ai nostri Stati membri e agli utenti osservazioni di condizioni meteorologiche in rapida evoluzione ogni 2,5 minuti.”

Per ulteriori aggiornamenti su MTG-I2, visitate l'hub di lancio di EUMETSAT , che offre notizie, interviste e approfondimenti sul viaggio del satellite.

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Dal 1986, EUMETSAT, l'agenzia europea per i satelliti meteorologici, monitora il tempo e il clima dallo spazio. Dalla sua sede centrale di Darmstadt, in Germania, gestisce una flotta di satelliti che osservano il sistema terrestre e fornisce dati e immagini in tempo reale ai suoi 30 Stati membri per contribuire a proteggere le comunità e supportare i settori critici. Quattro satelliti Meteosat in orbita geostazionaria forniscono osservazioni continue di eventi meteorologici in rapida evoluzione, mentre due satelliti Metop in orbita polare forniscono dati fondamentali per le previsioni fino a 10 giorni. EUMETSAT supporta inoltre le politiche di sovranità europea, gestendo servizi nell'ambito del programma Copernicus e guidando lo sviluppo e la gestione del data lake per l'iniziativa Destination Earth. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di EUMETSAT .

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