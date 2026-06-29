Esri , il leader globale nella location intelligence, sponsorizza From These Lands: Sharing Our Natural and Cultural Heritage (Da queste terre: condividere il nostro patrimonio naturale e culturale), una nuova mostra al Museo Nazionale di Storia Naturale Smithsonian che mostra oggetti provenienti da tutti i 50 Stati ed esplora le profonde connessioni tra persone, luoghi e il mondo naturale che unisce la nazione.

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