Alla Esri User Conference (UC) 2026, il leader globale nella location intelligence, ha annunciato un importante miglioramento della sua mappa di base World Imagery grazie a un nuovo accordo di collaborazione con Airbus.

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