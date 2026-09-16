Multi Minerals Australia, società mineraria leader, ha annunciato una formula unica nel suo genere di argille australiane che potrà ridefinire il panorama economico globale dei mangimi per pollame.

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Unique, non-antibiotic clay stockfeed component and production enhancer from Multi Minerals Australia. Sourced from its one-of-a-kind geological deposit. Proven results. Worldwide distribution. Potential applications and lower cost benefits to a range of commercial animal production, particularly poultry. Expressions of interest sought.

Numerose convalide scientifiche, cliniche e di produttori commerciali hanno dimostrato gli importanti vantaggi di questo prodotto, tra cui la riduzione dei costi degli alimenti, e miglioramenti in termini di crescita, produzione di carne, conversione di alimenti, resistenza allo stress termico, qualità e produzione dei gusci d'uovo, infiammazione e mortalità ridotte nella produzione di galline ovaiole e di polli da carne.

È stato dimostrato che il prodotto può ridurre la dipendenza da antibiotici e può creare un'opportunità di export espandibile per i mercati internazionali.

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