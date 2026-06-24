Epicor estende la propria strategia ERP basata sull'AI nel Regno Unito e in selezionati mercati europei con la disponibilità generale di Epicor Prism, un portfolio di agenti AI verticali creati ad hoc per il settore della supply chain.

Incorporato direttamente in Epicor Kinetic, Epicor Prism offre ai clienti l'accesso conversazionale ai dati ERP e ai documenti correlati in tempo reale, senza necessità di abilità analitiche specializzate né di strumenti AI separati.

Il lancio riflette una mutazione più ampia nei sistemi ERP, che si stanno trasformando da sistemi di registrazione dei dati a sistemi di risultati che aiutano gli utenti a interpretare le informazioni, prendere decisioni e agire in tempo reale, una trasformazione definita da Epicor come 'ERP cognitivo'.

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Charlotte Stretton

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