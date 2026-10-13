I dati dello strumento a infrarossi a bordo del primo satellite Meteosat di terza generazione (MTG) entrano oggi in servizio operativo, con il conseguente cambio di nome del satellite in Meteosat-13. Le osservazioni di temperatura, umidità e gas traccia nell'atmosfera, effettuate dallo strumento, consentiranno di emettere avvisi più tempestivi e precisi in caso di condizioni meteorologiche avverse e di migliorare le previsioni sulla qualità dell'aria in tutta Europa, contribuendo a proteggere vite umane, mezzi di sussistenza ed economie.

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Con l'entrata in servizio di Meteosat-13, questa immagine combina le osservazioni degli strumenti di imaging e di sondaggio di Meteosat di terza generazione per rivelare le dinamiche dell'atmosfera sull'Europa. Fonte: EUMETSAT

Uno dei due strumenti a bordo del satellite Meteosat-13, lanciato il 1° luglio 2025, il sondatore a infrarossi è il primo del suo genere che l'Europa abbia collocato in orbita geostazionaria. Rappresenta inoltre una novità assoluta per qualsiasi programma globale di osservazione meteorologica operativa, a testimonianza della leadership europea in questo campo. Le sue misurazioni, effettuate ogni 30 minuti, possono essere utilizzate per determinare con precisione la temperatura e l'umidità dell'aria a diverse altitudini sopra l'Europa e per monitorare la presenza di ozono, polveri e ceneri vulcaniche.

"I servizi meteorologici nazionali degli Stati membri di EUMETSAT possono ora utilizzare questi dati per rilevare i segnali di instabilità atmosferica ancor prima che si formino le nuvole", ha dichiarato Phil Evans, direttore generale di EUMETSAT. "Insieme ai sensori di imaging e di fulmini dei nostri satelliti MTG e al loro rapido tempo di rivisitazione, forniscono una vera visione quadridimensionale dell'atmosfera, consentendo ai meteorologi di seguire una tempesta sull'Europa dalle prime fasi di instabilità fino al suo sviluppo e alla massima intensità di fulmini e precipitazioni, per la prima volta."

“Il cambiamento climatico sta rendendo gli eventi meteorologici estremi più frequenti e intensi, e questi dati miglioreranno le previsioni a breve termine di inondazioni improvvise, violente tempeste, grandine e venti pericolosi. I meteorologi potranno individuare i rischi meteorologici con maggiore anticipo e in modo più dettagliato, consentendo a cittadini, soccorritori e autorità civili di intervenire più rapidamente e salvando vite umane. Ringrazio sentitamente i nostri Stati membri e tutti i team coinvolti presso EUMETSAT e le organizzazioni partner che hanno reso possibile questo risultato.”

Una nuova prospettiva sull'atmosfera dinamica della Terra.

Situato a circa 36.000 chilometri sopra l'equatore, lo strumento Infrared Sounder funziona secondo lo stesso principio di una termocamera . Lo strumento misura quasi 2.000 lunghezze d'onda infrarosse, che trasportano segnali a diverse altitudini e provenienti da diverse componenti dell'atmosfera.

Una nuova animazione pubblicata oggi, realizzata a partire da osservazioni reali, combina questi dati con i dati dell'imager MTG in una mappa tridimensionale dell'atmosfera che cambia nel tempo: la quarta dimensione, che rivela nubi temporalesche, fulmini, venti e precipitazioni.

"La forza del sistema MTG risiede nella sinergia tra i suoi due tipi di satelliti (MTG-I e MTG-S)", ha affermato Tony McNally, responsabile dell'assimilazione dei dati del sistema terrestre presso il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine. "Le immagini satellitari forniscono dettagli spaziali per tracciare nuvole, fulmini ed eventi di superficie come gli incendi boschivi. Il radiometro aggiunge ulteriori informazioni tridimensionali sulla temperatura e l'umidità atmosferica a diverse altitudini. Si tratta di una combinazione molto efficace che, se utilizzata nei nostri modelli previsionali, ci consente di fornire previsioni più accurate e avvisi più efficaci in caso di condizioni meteorologiche avverse."

Meteosat di terza generazione è il sistema europeo di osservazione della Terra per il meteo e il clima più complesso mai realizzato. Meteosat-13, oltre al satellite per immagini Meteosat-12, fornisce dati operativi, mentre un secondo satellite per immagini, MTG-I2, è in fase di messa in servizio e scansionerà l'Europa ogni 2,5 minuti.

Sviluppato da EUMETSAT e dall'ESA e costruito dall'industria europea guidata da Thales Alenia Space, con OHB responsabile del satellite radiometro, il sistema sarà gestito da EUMETSAT per tutta la sua vita operativa. Un secondo strumento a bordo di Meteosat-13 è al servizio della missione europea Copernicus Sentinel-4 per il monitoraggio della qualità dell'aria, che dovrebbe iniziare a fornire dati operativi nel 2027.

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Dal 1986, EUMETSAT, l'agenzia europea per i satelliti meteorologici, monitora il tempo e il clima dallo spazio. Dalla sua sede centrale di Darmstadt, in Germania, gestisce una flotta di satelliti che osservano il sistema terrestre e fornisce dati e immagini in tempo reale ai suoi 30 Stati membri per contribuire a proteggere le comunità e supportare i settori critici. Quattro satelliti Meteosat in orbita geostazionaria forniscono osservazioni continue di eventi meteorologici in rapida evoluzione, mentre due satelliti Metop in orbita polare forniscono dati fondamentali per le previsioni fino a 10 giorni. EUMETSAT supporta inoltre le politiche di sovranità europea, gestendo servizi nell'ambito del programma Copernicus e guidando lo sviluppo e la gestione del data lake per l'iniziativa Destination Earth. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di EUMETSAT .

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