Enodia Therapeutics, azienda biotecnologica che sviluppa nuove terapie a piccole molecole per la degradazione mirata delle proteine al punto di sintesi, oggi ha annunciato la firma di un accordo di collaborazione e di licenza con Pfizer Inc. per scoprire e sviluppare inibitori del complesso Sec61. La collaborazione mira ad accelerare la scoperta e il progresso di nuovi farmaci a piccole molecole utilizzando la piattaforma proprietaria di Enodia.

La piattaforma proprietaria di Enodia permette di effettuare la modulazione selettiva del traslocone Sec61, un nuovo approccio all'inibizione delle proteine responsabili delle malattie al momento della sintesi, prima che si manifestino effetti patologici, preservando le funzioni fisiologiche essenziali. Enodia ha creato uno spazio chimico ampio e ben caratterizzato che abbraccia diverse famiglie di inibitori del complesso Sec61, con il sostegno di un'ampia serie di dataset biologici, tra cui proteomica, criomicroscopia elettronica e librerie di linee cellulari su misura che consentono la progettazione razionale di piccole molecole alimentata dall'apprendimento automatico.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261013098416/it/

Per informazioni per i media, contattare:

Linnden Communications – Relazioni con i media

Michelle Linn – michelle@linndencom.com

Enodia Therapeutics:

Morgane Schwenzer – morgane.schwenzer@enodiatx.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire