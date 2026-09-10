Ennov (la “Società”), fornitore globale di una piattaforma unificata di conformità che ottimizza le attività regolatorie, cliniche, di qualità e di farmacovigilanza per le aziende del settore sanitario e scienze della vita, oggi ha annunciato la nomina della Dott.ssa Oxana Pickeral al ruolo di amministratrice delegata. Il fondatore e amministratore delegato uscente, Olivier Pâris, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione Ennov e continuerà a sostenere l’azienda in qualità di consulente strategico.

La Dott.ssa Pickeral ha trascorso la carriera all’avanguardia dell’innovazione tecnologica nel settore delle scienze della vita, dai suoi primi lavori nell’ambito del progetto Genoma umano fino alla crescita del business dei partner Healthcare & Life Sciences di Amazon Web Services, promuovendo moderne soluzioni cloud nell’intero settore.

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Ennov

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