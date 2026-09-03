Ameresco, Inc. , (NYSE: AMRC), azienda leader nelle infrastrutture energetiche, ha annunciato oggi che Enerqos, società del Gruppo Ameresco specializzata in soluzioni per l’efficienza energetica e la decarbonizzazione, ha nominato Paolo Formica Chief Executive Officer. La nomina supporta gli obiettivi di crescita di Enerqos nel mercato italiano e rafforza ulteriormente la presenza di Ameresco in Europa, in una fase di significativa trasformazione del settore energetico.

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Paolo Formica porta con sé oltre trent’anni di esperienza nel settore energetico, maturata attraverso ruoli di leadership manageriale in Italia e a livello internazionale. Nel corso della sua carriera ha gestito attività di strategia, operations commerciali, business development, procurement e contract management per organizzazioni complesse e progetti energetici in diversi mercati. Negli ultimi anni si è concentrato sulle energie rinnovabili, contribuendo allo sviluppo di portafogli eolici e solari in Italia e in Europa. Laureato con lode in Giurisprudenza, unisce una solida conoscenza dei quadri normativi e contrattuali a un’ampia esperienza dirigenziale nel settore energetico.

“Paolo unisce una profonda conoscenza del mercato energetico a una comprovata esperienza nella guida di organizzazioni complesse,” ha dichiarato Giorgio Pucci, Chairman di Enerqos. “Siamo convinti che la sua leadership rafforzerà il posizionamento di Enerqos e sosterrà la crescita dell’azienda nel lungo periodo.”

“L’Europa rappresenta una priorità strategica per Ameresco e l’Italia è un mercato chiave per la crescita del Gruppo,” ha dichiarato Spyros Kairis, General Manager, Europe di Ameresco. “La nomina di Paolo rafforza la nostra presenza nel Paese e la nostra capacità di combinare competenze locali ed esperienza internazionale per supportare al meglio i nostri clienti.”

Nel suo nuovo ruolo, Paolo guiderà Enerqos con l’obiettivo di rafforzarne il posizionamento nel mercato energetico e accelerarne la crescita, facendo leva sulle competenze dell’organizzazione e sviluppando soluzioni che aiutino i clienti a progredire verso i propri obiettivi di transizione energetica.

La nomina rafforza ulteriormente l’integrazione tra Enerqos e Ameresco, combinando la conoscenza del mercato locale con competenze internazionali per supportare i clienti e favorire la crescita del business.

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About Ameresco, Inc.

Ameresco, Inc. (NYSE: AMRC) è un’azienda leader nelle infrastrutture energetiche che offre soluzioni integrate per garantire energia affidabile e modernizzare le infrastrutture. La divisione Power Infrastructure integra risorse energetiche attraverso sistemi behind-the-meter e su scala utility. La divisione Buildings & Public Infrastructure modernizza l’ambiente costruito attraverso soluzioni intelligenti e connesse che ottimizzano le prestazioni e aumentano la resilienza. Ameresco è un partner affidabile lungo l’intero ciclo di vita dei progetti, avendo realizzato soluzioni per oltre 15 miliardi di dollari e contrattualizzato più di 5 GW di risorse energetiche dalla sua fondazione nel 2000. Con sede principale in Massachusetts, Ameresco supporta clienti del settore pubblico e privato in Nord America e in Europa. Per maggiori informazioni: www.ameresco.com .

Enerqos Energy Solutions

Fondata nel 2006, Enerqos è una Energy Service Company (ESCo) certificata, attiva su tutto il territorio italiano e specializzata nello sviluppo, nella realizzazione e nella gestione di soluzioni per l’efficienza energetica e le infrastrutture energetiche. Attraverso un approccio full-service, l’azienda supporta organizzazioni pubbliche e private lungo l’intero ciclo di vita dei progetti, aiutandole a ridurre i costi energetici, rafforzare la resilienza e progredire verso i propri obiettivi di decarbonizzazione nell’ambito della più ampia transizione energetica.

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