L'Empire State Building Observation Deck (ESBOD), sul tetto dell'“Edificio più famoso del mondo”, ha annunciato oggi nuove opzioni di pacchetti di biglietti d'ingresso per permettere a famiglie di tutte le età di risparmiare quando visitano il celebre edificio simbolo di New York.

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Empire State Building Observation Deck Debuts New Family Bundle Ticket Options

Gruppi di quattro persone che hanno acquistato il nuovo Family Ticket Bundle possono risparmiare fino al 20 percento sui biglietti d'ingresso agli iconici Observation Deck dell’86 o e del 102 o piano dell'Empire State Building, con opzioni di rapido accesso e ingresso flessibile.

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