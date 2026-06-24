Elliptic, il leader globale nelle decisioni sugli asset digitali, oggi ha annunciato che la sua intelligence è stata utilizzata dal Federal Bureau of Investigation nell'odierna azione legale contro gli operatori di Huione Group. Il Dipartimento della Giustizia ha annunciato il sequestro di un account di cloud computing utilizzato dalle aziende controllate di Huione Group, un conglomerato aziendale con sede in Cambogia.

Segnalato per la prima volta da Elliptic nel luglio 2024, Huione Guarantee era un mercato basato su Telegram al servizio di truffatori nel Sud-est asiatico. I commercianti vendevano servizi di riciclaggio di denaro, dati personali rubati, siti web e altri beni e servizi necessari per perpetrare scam cosiddette “pig-butchering” e altre truffe online. Quando Huione è stata rimossa dal Web, aveva già ricevuto oltre 31 miliardi di dollari in transazioni in criptoasset, rendendola il più grande mercato online illecito mai registrato, oltre 25 volte più grande di Silk Road e AlphaBay messe insieme.

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Rachel Matthews

Direttore globale del marketing e delle comunicazioni, Elliptic

rachel.matthews@elliptic.co





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