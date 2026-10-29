Element Biosciences, Inc . oggi ha annunciato il lancio commerciale di AVITI Dx, la prima piattaforma dell'azienda per il sequenziamento per la diagnostica in vitro (IVD) contrassegnata CE ai sensi della Normativa dell'Unione europea sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (EU IVDR). AVITI Dx integra il sistema di sequenziamento AVITI™ di Element, i reagenti specifici e il software progettato per soddisfare i requisiti IVDR applicabili e sostenere i flussi di lavoro regolamentati dei laboratori clinici. Il sistema debutta sul mercato in dieci Paesi dell'Unione europea: Paesi Bassi, Germania, Francia, Italia, Spagna, Austria, Repubblica Ceca, Lettonia, Romania e Polonia, con altri mercati previsti tramite un approccio in più fasi.

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