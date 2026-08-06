Ekovolt, holding specializzata nello sviluppo e negli investimenti in infrastrutture per data center di prossima generazione, nonché comproprietaria di Voltekko, piattaforma di sviluppo di data center dell'Europa meridionale, oggi ha annunciato due eventi di rilievo: l'arrivo in qualità di azionista di Éric Scotto, co-fondatore ed ex presidente di Akuo Energy, una figura pionieristica nella transizione energetica francese e internazionale, e il proprio rebranding in Pont Digital Infrastructure.

Éric Scotto, figura iconica nel comparto delle rinnovabili in Francia, entra a far parte dell'azienda in qualità di azionista e apporta una comprovata esperienza nello sviluppo, nel finanziamento e nell'organizzazione di progetti infrastrutturali a lungo termine all'insegna della sostenibilità.

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