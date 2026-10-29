EIG, un investitore istituzionale leader nei settori globali di energia e infrastrutture, e Acwa, una società quotata in Arabia Saudita, uno dei maggiori produttori indipendenti di energia al mondo, hanno annunciato oggi di aver sottoscritto accordi definitivi per la creazione di Plenum Power, una partnership strategica orientata alle opportunità di investimento negli Stati Uniti.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261028315646/it/

Dr. Samir J. Serhan, Chief Executive Officer of Acwa (left), and R. Blair Thomas, Chief Executive Officer of EIG (right)

Sulla base di un rapporto consolidato, che comprende precedenti collaborazioni su progetti in Medio Oriente, EIG e Acwa hanno avviato una partnership per cogliere opportunità nel settore energetico statunitense attraverso Plenum Power. Le parti intendono avviare Plenum Power con un impegno di capitale iniziale di circa 4 miliardi di dollari. La partnership riunisce le competenze globali di Acwa nello sviluppo, nel finanziamento, nella realizzazione e nella gestione di infrastrutture su larga scala nei settori della produzione di energia convenzionale e rinnovabile e dello stoccaggio di energia, con una comprovata esperienza nella realizzazione di progetti su larga scala, nella riduzione dei costi energetici e nel mantenimento di solide prestazioni operativa, all’esperienza di EIG nell’individuazione, nella creazione, nel finanziamento e nell’espansione di piattaforme di infrastrutture energetiche.

Plenum Power viene lanciato in un momento in cui si prevede che l’aumento della domanda di energia elettrica, guidata dall’elettrificazione e dalla rapida espansione dei data center dedicati all'IA, creerà importanti opportunità di investimento in tutto il settore energetico statunitense. EIG e Acwa ritengono che soddisfare tale domanda in modo economicamente sostenibile e affidabile richiederà nuova capacità di generazione, sistemi di accumulo di energia e investimenti nelle infrastrutture esistenti, e che tali condizioni creino opportunità per perseguire congiuntamente acquisizioni, sviluppare nuova capacità e sostenere la prossima fase di crescita delle infrastrutture energetiche negli USA.

R. Blair Thomas, Chief Executive Officer di EIG, ha dichiarato: "L'industria energetica statunitense si trova a un punto di svolta, con la domanda che accelera mentre IA, data center ed elettrificazione ridefiniscono il mercato. Contemporaneamente, le recenti perturbazioni nello sviluppo delle energie rinnovabili causate da modifiche normative, inflazione nella supply chain e tassi di interesse negli USA, crea un punto di accesso interessante, a nostro avviso, per un nuovo operatore su larga scala. Riteniamo che tali dinamiche genereranno un consolidamento nel settore e che le capacità operative globali di Acwa, assieme all'esperienza di EIG negli ambiti di investimento, finanziamenti e sviluppo di piattaforme, posizionino positivamente Plenum Power in questo mercato in evoluzione. Siamo fortunati inoltre a vantare una solida relazione con Acwa e KSA da cui partire nello sviluppo di questa iniziativa."

Samir J. Serhan, Chief Executive Officer di Acwa, ha dichiarato: "Gli Stati Uniti rappresentano un'ottima opportunità per Acwa per portare le sue competenze globali nello sviluppo, nel finanziamento e nella gestione di infrastrutture energetiche su larga scala su uno dei mercati dell'energia più dinamici al mondo. Con l'accelerazione della domanda di elettricità, soddisfare tale crescita richiederà un investimento notevole, una capacità affidabile di generazione e l'abilità di presentare progetti in modo efficiente e su larga scala. La nostra partnership con EIG integra punti di forza complementari nell'investimento in infrastrutture, nello sviluppo e nelle operazioni, creando una solida base per perseguire opportunità nei settori della generazione di energia tradizionale e rinnovabile e dell'accumulo di energia. Questo segna un importante passo nell'espansione della presenza internazionale di Acwa e nel supprto dello sviluppo di un'infrastruttura energetica resiliente e competitiva negli Stati Uniti."

Andrew Ellenbogen, Presidente di EIG, ha dichiarato: “La nostra attività di investimenti strategici è sviluppata con forte convinzione in settori in fase di trasformazione strutturale. Plenum Power parte da un copione per la creazione di piattaforme che EIG ha applicato in precedenti iniziative strategiche nei settori del petrolio e del gas, del GNL e dello stoccaggio in batterie, integrando le capacità di sviluppo di opportunità di investimento, raccolta di capitali e competenze in materia di fusioni e acquisizioni di EIG con lo sviluppo e le competenze operative globali di Acwa. Assieme cerchiamo di creare una piattaforma energetica statunitense su larga scala in grado di crescere tramite acquisizioni e lo sviluppo di nuova capacità."

Samir J. Serhan, Chief Executive Officer di Acwa, ha aggiunto: “La nostra ambizione è di identificare opportunità di investimento con il potenziale di diventare asset di infrastrutture altamente performanti e di creare valore sul lungo termine. Acwa vanta decenni di esperienza nella gestione di progetti completi durante il loro intero ciclo di vita, dallo sviluppo e dal finanziamento fino ad operazioni e ottimizzazione. Assieme a EIG, intendiamo applicare tale disciplina allo sviluppo di una piattaforma per infrastrutture energetiche competitiva e resiliente, in grado di sostenere le esigenze energetiche in evoluzione degli Stati Uniti."

Questa partnership rappresenta per EIG un ampliamento della propria strategia nella generazione di energia negli USA. EIG ha investito oltre 14,2 miliardi di dollari a livello globale nei settori della produzione di energia, delle energie rinnovabili, dello stoccaggio di energia e delle relative infrastrutture per la transizione energetica, un’esperienza che ispira l’approccio dell’azienda alla creazione e alla crescita delle imprese del settore energetico.

Per Acwa, la più grande società privata al mondo nel settore della desalinizzazione dell’acqua, leader nella transizione energetica e in prima linea nella produzione su larga scala di idrogeno verde, questa partnership rappresenta un’opportunità strategica per espandere la propria presenza in un importante mercato energetico globale, facendo leva sulla propria esperienza nella realizzazione di infrastrutture su larga scala in Medio Oriente, in Asia e in altri mercati internazionali. Con un portafoglio globale di 111 asset distribuiti in 16 paesi, per un patrimonio gestito pari a 127 miliardi di dollari, Acwa vanta competenze approfondite che spaziano dallo sviluppo agli investimenti, dal finanziamento alla costruzione, dalla gestione operativa all’ottimizzazione degli asset. La partnership si avvarrà di tali competenze per valutare opportunità di acquisizione e sviluppo negli Stati Uniti.

Il presente comunicato stampa ha scopo esclusivamente informativo e non costituisce un’offerta di vendita né una sollecitazione all’acquisto di titoli. Qualsiasi offerta sarà effettuata esclusivamente in conformità con le leggi vigenti in materia di titoli, rivolta a investitori idonei e sulla base di documentazione di offerta riservata.

Informazioni su EIG

EIG è un investitore istituzionale leader nei settori energetici e infrastrutturali globali, forte di 27,1 miliardi di dollari di asset in gestione al 30 giugno 2026. EIG è specializzata negli investimenti privati ​​nel settore energetico e nelle infrastrutture correlate a livello globale. Nel corso dei suoi 44 anni di storia, EIG ha investito oltre 55 miliardi di dollari nel settore energetico tramite 429 progetti o società in 44 paesi di sei continenti. Tra i clienti di EIG figurano molti dei principali fondi pensionistici, compagnie assicurative, fondi patrimoniali, fondazioni e fondi sovrani di Stati Uniti, Asia ed Europa. EIG ha sede a Washington, DC, e uffici a Houston, Londra, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di EIG all'indirizzo www.eigpartners.com .

Informazioni su Acwa

Acwa (TADAWUL: 2082) è una società quotata in borsa in Arabia Saudita e la più grande azienda privata al mondo nel settore della desalinizzazione dell’acqua, pioniera nel campo dell’idrogeno verde e leader nella transizione energetica globale. Costituita e fondata nel 2004 a Riyadh, in Arabia Saudita, Acwa impiega oltre 4.000 dipendenti ed è attualmente presente in 16 paesi del Medio Oriente, dell’Africa, dell’Asia centrale e del Sud-Est asiatico. A luglio 2026, il portafoglio di Acwa comprende 111 impianti in esercizio, in fase avanzata di sviluppo o in costruzione, che rappresentano un patrimonio gestito pari a 475 miliardi di SAR / 127 miliardi di USD e una capacità di generare 98,2 GW di energia elettrica (di cui 52,3 GW da fonti rinnovabili) e di gestire 9,7 milioni di m³/giorno di acqua desalinizzata. L’energia e l’acqua prodotte dagli impianti di Acwa vengono fornite all’ingrosso per soddisfare le esigenze delle aziende di servizi pubblici statali e delle industrie, nell’ambito di contratti di acquisto a lungo termine nell’ambito dell’outsourcing dei servizi di pubblica utilità e dei modelli di partenariato pubblico-privato. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.acwapower.com .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261028315646/it/

Contatti per i media

EIG

FGS Global

Kelly Kimberly / Brandon Messina

+1 212-687-8080

EIG@fgsglobal.com



Acwa

Halah Mohsen

Direttore - Affari con i media e comunicazioni esterne

hmohsen@acwapower.com

media.inquiries@acwapower.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire