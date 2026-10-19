EchoMark , l'azienda pluripremiata specializzata in filigrane forensi invisibili in grado di identificare la fonte delle fughe di informazioni, spesso in pochi minuti, oggi annuncia l'avvio delle attività in Europa. Ora la piattaforma completa di EchoMark è disponibile con dati residenti nell'Unione Europea, per offrire ai clienti capacità di incorporare filigrane e gestire attività amministrative e investigative sulle fughe di dati con infrastrutture basate interamente nella UE. EchoMark ha anche creato una partnership con Nomios , leader europeo nei servizi di cybersicurezza, per la fornitura, l'implementazione e il supporto della piattaforma in tutta la regione.

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