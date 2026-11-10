Echodyne, la società della piattaforma radar , oggi ha annunciato che il suo radar EchoShield è stato scelto e integrato nel BAE Systems Anti Threat System ( BATS ), il sistema anti-minaccia dei sistemi BAE, fornendo i dati aerospaziali precisi e persistenti necessari per rilevare, classificare, tracciare e rispondere a minacce senza equipaggio. Recentemente il BATS è stato oggetto di prove sul campo in Scozia , dimostrando la sua capacità di integrare vari sensori ed effettori attraverso un'unica architettura "comando e controllo" per individuare e rispondere in tempo reale alle minacce dei droni in costante evoluzione. EchoShield ® è stato scelto come uno dei sensori che supportano questa architettura aperta e interoperabile.

BAE Systems è la più grande azienda europea nel settore della difesa, con apparecchiature, sistemi e servizi dispiegati sul campo in oltre 25 Paesi europei. BATS è una capacità modulare e definita dal software per i sistemi senza equipaggio che collega sensori ed effettori attuali e futuri attraverso un centro dati sicuro e resiliente. Il sistema integra sensori, intelligenza, comando e controllo, supporto decisionale e contromisure in un'unica architettura modulare.

Le operazioni anti-drone efficaci partono da dati rilevati da sensori accurati e affidabili. I radar devono rilevare le minacce in un range utile, sostenere tracce stabili attraverso manovre complesse e fornire i dati di posizione e classificazione necessari ai sistemi di comando, ai sensori ottici e agli effettori. La qualità di questi dati incide direttamente sulla rapidità delle decisioni, sull'identificazione del bersaglio, sull'assegnazione dell'effettore e sul successo del coinvolgimento. Pertanto, i dati forniti dai radar ad alta fedeltà costituiscono la base essenziale di un'efficace catena operativa anti-drone.

La tecnologia esclusiva basata su array di metamateriali a scansione elettronica ( MESA ) di Echodyne offre radar ad array a scansione elettronica ad alte prestazioni per missioni anti-drone impegnative in un formato compatto e commercialmente scalabile. EchoShield offre BATS con tracce persistenti e ad alta fedeltà, classificazione avanzata di minacce e dati precisi sulla posizione necessari per supportare la fusione dei sensori e prendere rapide decisioni. Le sue Dimensioni, Peso e Potenza (SWaP) ridotti consentono operazioni indipendenti dallo spiegamento, garantendo prestazioni costanti in installazioni fisse, configurazioni di rapida implementazione e piattaforme mobili.

“I droni stanno diventando sempre più potenti, accessibili e difficili da contrastare, creando nuove difficoltà per le forze armate e gli operatori di infrastrutture critiche. BATS fornisce uno scenario operativo comune realizzato su una base di dati di sensori affidabili, riducendo l'onere cognitivo per i singoli operatori utilizzando un unico sistema integrato per identificare, confermare e prendere di mira i droni”, ha spiegato Louise Heywood, Responsabile strategico, BAE Systems Digital Intelligence & Land. “EchoShield contribuisce a fornire uno scenario aerospaziale preciso e ricco di dati. Grazie a questo apporto di dati, BATS applica una logica di decisioni rapide e connette gli operatori con l'effettore più adatto. Insieme, queste capacità rafforzano la catena operativa completa di 'valutare, decidere, agire', mantenendo al contempo il controllo umano”.

“Il valore di ogni decisione e di ogni effetto dipende unicamente dai dati del sensore stesso”, ha dichiarato Eben Frankenberg, AD di Echodyne. “BAE Systems ha progettato BATS per integrare vari sensori ed effettori, adattarsi con l'evolversi delle minacce e accelerare la risposta operativa. EchoShield offre le tracce radar precise, stabili e persistenti che consentono a un sistema intelligente come BATS di agire con rapidità e sicurezza contro le minacce sempre più complesse poste dai droni”.

L'architettura aperta e modulare di BATS consente l'integrazione con sensori esistenti e futuri, effettori, sistemi per la difesa aerea e piattaforme di comando e controllo. La capacità è scalabile dalla difesa puntuale alla protezione su larga scala e supporta missioni in siti fissi, semi-mobili e mobili in contesti militari, governativi e di infrastrutture critiche.

Echodyne fornisce radar alle principali aziende nel settore della difesa e i suoi prodotti sono integrati in centinaia di sistemi anti-drone in tutto il mondo, molti dei quali sono anche disponibili attraverso il Joint Interagency Task Force 401 C-UAS Marketplace. L'azienda ha recentemente aperto un impianto di produzione all'avanguardia nello Stato di Washington, e prevede di scalare la produzione a oltre 30.000 radar all'anno, rafforzando la capacità di Echodyne di soddisfare la crescente domanda globale di radar anti-drone ad alta potenza, a prezzi commerciali e a disponibilità immediata su vasta scala.

Per maggiori informazioni su Echodyne e la sua piattaforma di radar MESA, visitare Echodyne.com .

Informazioni su Echodyne

Echodyne, l'azienda specializzata in piattaforme radar, è un innovatore e produttore statunitense di soluzioni radar all'avanguardia per i settori di difesa, governativo, e delle applicazioni commerciali. L'architettura MESA proprietaria dell'azienda è una rara innovazione tecnologica nell'ingegneria dei radar e nella progettazione all'avanguardia dei radar. La tecnologia innovativa MESA di Echodyne utilizza materiali standard e processi produttivi per abbattere gli ostacoli relativi al costo unitario dei radar ad alte prestazioni. Il risultato è un radar commerciale a stato solido, con dimensioni, peso e potenza ridotti (low-SWaP) ed esportabile, dotato di funzionalità software avanzate che garantiscono prestazioni eccezionali, integrità dei dati e consapevolezza situazionale. I sistemi radar Echodyne, compresi i radar C-UAS e quelli per droni, sono utilizzati da fornitori di sistemi, integratori, catene di approvvigionamento nel settore della difesa e utenti finali in oltre 40 Paesi. Per maggiori informazioni, visitare Echodyne.com .

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Contatto per i media: David Claxton, media@echodyne.com





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