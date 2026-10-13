Echodyne, la società delle piattaforme radar, e ACS, una società di robotica di precisione per il settore della difesa, hanno annunciato oggi la firma di un accordo di collaborazione strategica per accelerare lo sviluppo, la dimostrazione e la distribuzione di soluzioni integrate di contrasto ai sistemi aerei senza pilota (C-UAS). L'accordo definisce la collaborazione all'interno delle roadmap hardware e software del radar commerciale di contrasto ai sistemi aerei senza pilota (C-UAS) ad alte prestazioni di Echodyne e delle capacità della stazione ad arma robotica Bullfrog di ACS , e segue il recente annuncio dell'aggiudicazione di ciascuna società da parte della Joint Interagency Task Force 401 per il programma Domestic Shield, del mercato C-UAS della JIATF-401 e di altri requisiti prioritari in materia di contrasto ai droni.

Bullfrog integra visione artificiale, controllo autonomo e robotica di precisione son i sistemi di arme esistenti per rilevare, tracciare, identificare e affrontare minacce senza pilota. L'integrazione dei dati precisi di tracciamento radar di Echodyne amplia questa capacità con informazioni continue delle posizioni nello spazio aereo, fornendo un fornendo un rilevamento precoce e tracciamenti dei bersagli altamente affidabili che migliorano la capacità di Bullfrog di orientare rapidamente sensori, mantenere la custodia delle minacce in movimento ed elaborare soluzioni di fuoco efficaci.

La collaborazione consente di rafforzare l'attenzione di ACS per la fusione di diverse fonti di dati di sensori di alta qualità per migliorare le prestazioni dei sistemi d'arma. EchoShield genera una posizione precisa e i dati di velocità per un ampio ventaglio di tipi di droni e di profili di volo, sostenendo un'acquisizione più rapida dei target e aumentando il tempo disponibile per valutare e sconfiggere minacce imminenti. Le interfacce aperte del sistema consentono ai dati dei radar di fluire direttamente nelle piattaforme Bullfrog e di comando e controllo (C2) più ampie.

"L'efficacia dei sistemi di contrasto ai droni inizia con la qualità dei dati", ha affermato Eben Frankenberg, CEO di Echodyne. "Bullfrog riunisce la robotica avanzata, l'IA e le armi ampiamente disponibili per risolvere una delle sfide più urgenti che le forze di difesa si trovano oggi ad affrontare. L'integrazione della stazione d'armi autonoma di ACS con la precisione del radar EchoShield crea una soluzione altamente performante e scalabile in termini economici per gli Stati Uniti e i clienti alleati che operano nei domini terrestri e marittimi."

L'architettura radar brevettata MESA® di Echodyne offre prestazioni dell'array a scansione elettronica in sistemi compatti, di dimensioni ridotte, leggeri, a basso consumo energetico e a basso costo. EchoShield è un radar commerciale disponibile sul mercato prodotto utilizzando materiali, processi e supply chain commerciali. La sua combinazione di dati ad alta fedeltà, integrazione aperta e scalabilità commerciale si allinea perfettamente con la strategia di ACS all'economia dei sistemi anti-UAS in evoluzione.

Abbinando un radar prodotto commercialmente con armi e munizioni di dotazione standard, la soluzione integrata offre rilevamento accurato e neutralizzazione cinetica senza i costi ricorrenti e la capacità limitata dei caricatori associati agli intercettori missilistici specializzati. "Bullfrog è stato progettato per trasformare le armi esistenti in sistemi di difesa precisi e autonomi e per unire i migliori dati disponibili in ogni scontro", ha dichiarato Mike Wior, co-fondatore e CEO, ACS. "La tecnologia radar commerciale di Echodyne offre i dati di tracciamento precisi e ad alta fedeltà necessari per identificare prima le minacce, mantenere il controllo e offrire risultati cinetici efficaci. La nostra partnership abilita inoltre la difesa on-the-move, contribuendo a proteggere i combattenti dalle minacce dei droni durante le manovre. Assieme stiamo creando una soluzione scalabile che offre ai combattenti una maggiore capacità di rilevamento, più tempo per prendere decisioni e un modo conveniente per neutralizzare i droni su scala operativa."

Le operazioni marittime costituiscono un importante centro di interesse della collaborazione. L'architettura compatta di Bullfrog e la capacità di funzionare su piattaforme con e senza equipaggio lo rendono adatto a proteggere le forze marittime distribuite e le infrastrutture costiere. EchoShield è sempre più integrato a bordo di imbarcazioni di superficie senza equipaggio per missioni di sorveglianza marittima e C-UAS, dove le dimensioni compatte, il basso consumo energetico, le prestazioni in movimento e il tracciamento su più domini sono essenziali.

Assieme possono offrire alle piattaforme marittime una capacità integrata da sensore a effettore: rilevano e tengono traccia dell'attività di superficie e aerea, guidano robotica di precisione ed consentono agli operatori di rispondere rapidamente.

Echodyne e ACS continueranno a condurre test integrati e a partecipare agli eventi dimostrativi del Dipartimento della guerra USA, pensati per valutare il sistema combinato in condizioni operative rappresentative. Le aziende prevedono che tali attività consentiranno di ottenere ulteriori informazioni sull'integrazione dei prodotti e sui requisiti dell'assistenza clienti in missioni fisse, mobili, di spedizione e marittime.

L'accordo di collaborazione strategica rispecchia l'impegno di entrambe le aziende nei confronti delle architetture aperte, della rapida integrazione, della produzione commerciale e dei sistemi accessibili che possono essere impiegati su larga scala per far fronte alle minacce senza equipaggio in continua evoluzione.

Informazioni su Echodyne

Echodyne, l'azienda specializzata in piattaforme radar, è un innovatore e produttore statunitense di soluzioni radar all'avanguardia per i settori di difesa, governativo, e delle applicazioni commerciali. L'architettura MESA proprietaria dell'azienda è una rara innovazione tecnologica nell'ingegneria e nella progettazione all'avanguardia dei radar. La tecnologia innovativa MESA di Echodyne utilizza materiali e processi produttivi standard per abbattere gli ostacoli relativi al costo unitario dei radar ad alte prestazioni. Il risultato è un radar commerciale a stato solido, con dimensioni, peso e potenza ridotti (low-SWaP) ed esportabile, dotato di funzionalità software avanzate che garantiscono prestazioni eccezionali, integrità dei dati e consapevolezza situazionale. Per maggiori informazioni, visitare il sito Echodyne.com .

Informazioni su Allen Control Systems

ACS è una società di robotica di precisione per lo sviluppo di sistemi d'arma autonomi a fini di difesa che aprono la strada a una nuova era di sicurezza per l'America e i suoi alleati. ACS sviluppa capacità in grado di integrare visione artificiale, controllo autonomo e robotica di precisione per sconfiggere le minacce per obiettivi militari e infrastrutture chiave per un costo molto inferiore rispetto a quello degli intercettori convenzionali. Il prodotto di punta di ACS, Bullfrog, è un sistema robotizzato gestito dall'IA primo nel suo genere che trasforma le armi esistenti in sistemi estremamente precisi di contrasto ai droni. Bullfrog è impiegata presso le forze USA e ACS detiene contratti con l'esercito degli USA, i marines e il comando delle operazioni speciali. L'azienda ha sede ad Austin, in Texas, dove dispone di un'importante base di produzione. L'azienda ha inoltre uffici ad Alexandria, in Virginia e un laboratorio per l'innovazione ad Huntsville, in Alabama. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.allencontrolsystems.com .

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Echodyne

David Claxton

media@echodyne.com

Allen Control Systems

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