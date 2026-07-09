In un contesto in cui i governi internazionali accelerano sugli investimenti nei sistemi anti-drone (C-UAS) e nella difesa aerea a corto raggio, Echodyne oggi annuncia l'apertura di una nuova fabbrica di radar avanzati nello stato di Washington che ne accresce nettamente la capacità produttiva e soddisfa la domanda in rapida crescita da parte di clienti statunitensi e degli alleati.

Con milioni di droni prodotti e utilizzati da entrambe le parti nella guerra tra Russia e Ucraina, a ogni attacco e intercettazione andati a buon fine si riconferma la necessità di una maggiore sicurezza militare, di sicurezza nazionale e di infrastrutture critiche. Il costo contenuto e l'estrema utilità dei droni modificano radicalmente la necessità di sensori per la sicurezza e, con l'affermarsi dell'economia 'a bassa quota', centinaia di migliaia di droni svolgeranno una serie di missioni salvavita e commerciali, con la conseguente richiesta di un'infrastruttura di sensori in grado di monitorare l'attività nello spazio aereo.

La nuova struttura, che occupa una superficie di 86.350 piedi quadri , rappresenta una tappa fondamentale per prepararsi a rifornire numerosi e vasti mercati globali. L'azienda ha avviato attività produttive complete grazie a cui produrrà più di 30.000 radar all'anno , pari a oltre 2.500 radar al mese .

Nei prossimi mesi Echodyne trasferirà tutte le attività produttive dalla sede centrale al nuovo sito, formando un polo produttivo e operativo dedicato in grado di supportare una crescita continuativa della produzione per l'intero portafoglio dei radar. L'investimento da 40 milioni di dollari effettuato dall'azienda in una fabbrica all'avanguardia si accompagna alla creazione di oltre 100 nuovi posti di lavoro, che potranno arrivare a 200 una volta raggiunta la piena capacità produttiva dell'impianto.

"La nostra base di clienti globali ci chiede di fornire più radar nel minor tempo possibile", è il commento di Eben Frankenberg, CEO di Echodyne. "I droni stanno guidando un cambiamento significativo, sia nel favorire un'economia basata sui droni, sia nella difesa contro il loro utilizzo illecito. Le performance dei radar resteranno sempre il fattore determinante, ma la disponibilità del prodotto, sia nell'immediato che in modo prevedibile e continuativo nel tempo, si sta rapidamente affermando come requisito fondamentale per qualsiasi fornitore globale. L'unico modo per difendersi da un attacco massiccio è una difesa massiccia, che richiede non solo radar economici e performanti, ma anche capacità di produzione su larga scala".

La domanda di radar a performance elevata continua ad aumentare in numerosissime applicazioni, come la lotta anti-drone, la protezione delle forze armate, la sicurezza delle frontiere, l'intelligence, la sorveglianza e la ricognizione, la protezione delle infrastrutture critiche e le operazioni oltre la linea di vista (BVLOS) per i sistemi autonomi.

Diversamente dai convenzionali radar a scansione elettronica basati su migliaia di sfasatori, l'architettura Metamaterials Electronically Scanned Array (MESA®) brevettata di Echodyne arriva all'orientamento elettronico del fascio tramite un design fondamentalmente più semplice. Realizzata con materiali standard e processi commerciali scalabili, questa tecnologia offre performance dei radar ad alta fedeltà e al contempo riduce le dimensioni, il peso, il consumo energetico, la complessità e i costi tradizionalmente associati ai radar a scansione elettronica. Il risultato è un prodotto compatto, definito via software e commercialmente esportabile, progettato non solo in vista delle performance, ma anche per la possibilità di fabbricazione su scala commerciale.

La nuova fabbrica dispone di circa 74.350 piedi quadri di spazio produttivo e 12.000 piedi quadri di magazzino e consente una produzione flessibile che si estende su diverse linee di prodotti radar e al contempo supporta il futuro lancio di nuovi prodotti.

La stessa filosofia del design accomuna anche la fase della fabbricazione. Anziché affidarsi alla tradizionale produzione di massa per il settore militare, l'approccio produttivo di Echodyne combina tecnologie radar all'avanguardia con tecniche di produzione scalabili a livello commerciale. La semplicità dell'architettura MESA dell'azienda è stata progettata non solo per offrire performance eccezionali dei radar, ma anche per massimizzare la possibilità di fabbricazione e arricchire la scalabilità della produzione con l'efficienza grazie a metodi di produzione commerciali, ma senza compromessi in termini di continuità della qualità. L'approccio modulare dell'azienda permette di adattare la capacità alle diverse linee dei prodotti, di introdurre rapidamente nuove funzionalità e di rispondere rapidamente alle dinamiche esigenze dei clienti.

Le recenti aggiudicazioni di programmi e la crescita della domanda globale sottolineano la necessità di ampliare la capacità produttiva. La tecnologia radar di Echodyne è integrata in centinaia di sistemi di difesa e sicurezza in tutto il mondo e supporta piattaforme sviluppate da aziende leader nel settore militare del calibro di Anduril, Axon, Moog e Northrop Grumman Corporation.

Più di recente l'azienda è stata selezionata come fornitore principale di radar per la piattaforma SUADS (Small UAS Detection System) di Trust Automation, fornita all'aeronautica militare statunitense nel quadro di un contratto a quantità e consegna indefinite (IDIQ) da 490 milioni di dollari.

Di pari passo con l'aumento delle attività produttive, l'azienda prevede di continuare ad ampliare l'organico.

Informazioni su Echodyne

Echodyne, l'azienda specializzata in piattaforme radar, è un ideatore e produttore statunitense di avanzate soluzioni radar per applicazioni del mercato militare, governativo e commerciale. L'azienda abbina la tecnologia in matrice a scansione elettronica di metamateriali (MESA®) e potente software e apprendimento automatico per offrire dati di alta fedeltà sulla consapevolezza situazionale che individuano attività nei domini aereo e terrestre con rapidità, accuratezza e precisione ineguagliate. Testati e apprezzati da forze militari, agenzie, integratori e infrastrutture critiche in tutto il mondo, i prodotti di Echodyne definiscono un nuovo standard di eccellenza nei radar commerciali ad alta fedeltà. L'azienda di proprietà privata, ha sede a Kirkland, WA, Stati Uniti, ed è supportata, tra gli altri, da Bill Gates, NEA, Madrona Venture Group, Baillie Gifford e Northrop Grumman. Per vedere i radar in azione, visitare il sito: Echodyne.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260709616636/it/

Contatto con i media:

Leo McCloskey, vicepresidente marketing

Media@echodyne.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire